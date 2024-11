Luciana Curtis: carro de R$ 200 mil de modelo teria sido carbonizado

Um carro de luxo foi encontrado carbonizado e, agora, a polícia investiga se o veículo pertence a Luciana Curtis, 47, que sofreu sequestro relâmpago na noite da quinta-feira (28), em São Paulo.

O que aconteceu

Carro de Curtis, um SUV avaliado em R$ 200 mil, foi localizado carbonizado na Vila Penteado, na zona norte da capital paulista. O local em que o veículo foi abandonado é próximo à Brasilândia, para onde a modelo, o marido e a filha dela foram levados pelos criminosos.

Veículo havia sido levado pelos ladrões durante o sequestro. Os restos do automóvel foram encaminhados para perícia "para confirmar se é o carro roubado das vítimas no dia do crime", segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Até o momento, a polícia ainda não prendeu nenhum suspeito de envolvimento no caso. A Polícia Civil de São Paulo "segue com as investigações para identificar os prender os responsáveis", completou a SSP.

Entenda o caso

Sequestro de modelo e família. Luciana, o marido Henrique Gendre e a filha de 14 anos foram sequestrados saindo de um restaurante de comida japonesa na avenida Pio 11, na zona oeste de São Paulo, e levados para um cativeiro em na zona norte, onde passaram a noite.

Passaram a noite no cativeiro. Os criminosos os levaram no veículo próprio da família, que foi obrigada a fazer transferências bancárias e liberada na manhã da quinta-feira. Cerca de 12 horas após o início do sequestro, eles pediram auxílio a funcionários municipais na rua e foram acolhidos.

Outra filha desconfiou do sumiço. Na manhã de ontem, outra filha do casal, que não havia acompanhado a família e estava em casa, estranhou a ausência dos pais e da irmã e avisou um tio. Eles acionaram a Polícia Civil e a divisão antissequestro.

Vitimas foram localizadas pelo celular. Por meio do georreferenciamento do telefone celular de uma das vítimas, os agentes descobriram o local aproximado onde elas estavam e foram até lá. O cativeiro em que eles ficaram, um casebre, estava vazio quando a investigação chegou.

Sequestradores não foram identificados. A 3.ª Delegacia de Repressão à Extorsão com Restrição de Liberdade da Vítima tomou o depoimento das vítimas e tenta identificar os criminosos, inclusive com ajuda de imagens de câmeras de segurança. Ainda não se sabe quantos criminosos estão envolvidos.

Detalhes serão preservados. Em nota, a Secretaria da Segurança de São Paulo informou que "a Divisão Antissequestro do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) está empenhada na identificação e prisão dos envolvidos" e que "outros detalhes serão preservados para garantir a autonomia dos trabalhos policiais".

Quem é Luciana Curtis

Brasileira nasceu em São Paulo, em 8 de dezembro de 1976. Ela é filha do corretor de seguros inglês Malcolm Leo Curtis e da professora de história da arte e história moderna potiguar Kátia Maria Furtado de Mendonça Curtis.

Modelo é casada com o fotógrafo Henrique Gendre há 28 anos e o casal tem duas filhas: Cora, de 14 anos, e Dahlia, de 11.