Rafa Kalimann posta fotos com barriga de fora após rumores de término

Rafa Kalimann, 31, postou fotos no Ceará nesta quinta-feira (28), dias após os rumores de que seu relacionamento teria chegado ao fim.

O que aconteceu

A ex-BBB compartilhou registros dos bastidores do 'Caldeirão com Mion' no Ceará. "O Caldeirão mais divertido que já participei... que delícia curtir tanto no Ceará com essa equipe que eu tenho um carinho enorme", escreveu ela no Instagram.

Rafa apostou em um look com a barriga fora para a gravação na praia e agradeceu pelo convite. "Obrigada, Marcos Mion, Lúcio Mauro Filho, Geninho Simonetti e todos que fazem esse programa acontecer, amo vocês. Não vejo a hora de ver no ar!", concluiu ela.

Seguidores fizeram uma série de elogios à influenciadora. "É tão bom te ver leve e feliz", disse uma seguidora. "Bicha, larga de ser linda", comentou outra.

Os fãs ainda se divertiram com um vídeo em que Rafa é atingida com um jato de fumaça. "O tanto que eu ri do vídeo da sua entrada! A bichinha perdeu até o rumo", observou um perfil. "O melhor são as figurinhas que você nos rende", comentou outra fã sobre o potencial meme de Kalimann.

Dias atrás, Rafa Kalimann alimentou os rumores sobre o término de seu relacionamento com Allan Souza Lima. Ela apagou todas as fotos com o ator, incluindo o post de celebração do 1º ano do casal juntos, no início do mês.

Pouco depois, surgiram especulações de que Rafa e Nattanzinho estariam "se conhecendo melhor". O cantor também confirmou que ficou solteiro recentemente.