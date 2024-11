Peões criticam folga e vitimismo de Luana: 'Come tudo o que tiver'

Vanessa e Juninho criticaram seus adversários de jogo nesta quinta-feira (28) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Em conversa na área externa, Vanessa torceu pela eliminação de Luana, que está na roça com Juninho e Fernando. "Ia bagunçar o jogo e ia ser interessante."

Juninho aproveitou para criticar o jogo do G4, grupo formado por Luana, Sacha, Yuri e Gui. "Eles não tão nem mais aí. Tão com aquela de coisa de 'a gente está há dois meses sendo vítima'. Luana tem um guarda-roupa na cozinha, um guarda-roupa dentro do closet. Dentro do quarto, ela deve ter umas 3 ou 4 gavetas espalhadas pelas camas. Anda pela casa, fala alto pra caralho, grita com todo mundo, come tudo que tiver... Uma pessoa pega um quarto do purê pra 12 pessoas. Eles não tão sendo vítimas de nada".

Vanessa diz que Luana adotou o "mesmo discurso do Sacha". "Ficou mais feio pra ela porque ela é muito agressiva."

Juninho insistiu. "Gui tomou um xingamento do Zé Love e tá há dois meses sendo vítima. O Sacha, a galera pegou mais no pé dele no começo aí, e pegou o grupo inteiro como vítima. Não sei com alguém comprou isso. Ninguém tão vendo como eles são aqui? Entram no quarto fazendo barulho, ninguém xinga eles, eles que começam, dão indiretas pela casa..."

