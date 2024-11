Vanessa e peões discutem por 'preguiça' em tarefa: 'Sua mãe te fez incapaz'

Vanessa foi criticada e trocou farpas com Yuri, Gui, Flor e Flora após realizar as tarefas desta quarta-feira (27) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Yuri se irritou com Vanessa após ver que a peoa deixou a mangueira embolada durante as tarefas na área externa, impedindo a passagem de água. "A Flor te ensinou como não embola", reclamou para Vanessa.

"Eu não consegui", respondeu ela.

Yuri se irritou ainda mais e criticou: "Ah, para. Não consegue nunca fazer nada sem fazer uma besteira. Presta mais atenção", disse.

Vanessa também se irritou com as falas. "Se for pra ficar bravo, nem precisa [ajudar]", disse.

O peão disse que "precisa sim", uma vez que "se não fosse eu aqui, a gente ia tomar punição".

Com ajuda de Gui, o Fazendeiro, Yuri começou a "desembolar" a mangueira usada.

Flor, que acompanhava a discussão na casa da árvore, também criticou Vanessa. "Eu ensinei [ela], mas não adianta. É muita má vontade", disse. "Você não prestou atenção, eu te ensinei direitinho amiga".

Flora também disse que Vanessa percebeu que a mangueira estava "se enrolando", mas continuou a tarefa. "Ela cagou tudo isso", disse. "Devagar demais (?) A menina não anda, não adianta, é no ritmo dela".

Vanessa ouviu as reclamações das peoas e rebateu. "Não é má vontade não, viu Flor. Eu não consegui fazer".

Flor seguiu reclamando, de longe e para si mesma, sobre a peoa. "Eu desci para ensinar, perdi meu tempo. Ela faz muito devagar", disse.

Que preguiçosa, que coisa feia, veio fazer o que aqui menina? Sua mãe fez você uma incapaz Flor

