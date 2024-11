Luana faz desabafo em A Fazenda: 'Medo de nunca mais fechar trabalho'

Luana Targinno disse estar ansiosa e expôs alguns de seus medos para quando sair de A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Luana confessou medo de não conseguir trabalhos após o reality show. Ela afirmou que se preocupa com sua situação financeira.

Luana: "Às vezes eu sinto uma agonia no meu coração. Como se fosse a minha intuição querendo falar alguma coisa. Será que eu vou pra Roça e vou sair? Eu não quero isso".

Gui: "Às vezes é ansiedade, só".

Luana: "É verdade. (...) Eu estou muito ansiosa esses dias. Estou ansiosa por como as coisas estão lá fora, se eu vou conseguir me sustentar quando sair daqui... Eu morro de medo de não conseguir me sustentar, nunca mais fechar trabalho e ter que voltar a morar no interior, na casa da minha mãe".

Yuri: "Acho que isso aí não, pô".

Luana: "Ah, mas eu daria um jeito [de trabalhar]. Eu ia vender brigadeiro, açaí... Sou muito boa para essas coisas. Ia inventar alguma coisa. Ia vender biquíni na praia...".

