Filho de Solimões reage ao pai falando sobre sua carreira: 'Pai ou hater?'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

O cantor Solimões reagiu à carreira do filho, Gabriel, conhecido como Gabeu, adepto do estilo "queernejo'.

O que aconteceu

Em vídeo publicado por Gabeu, o integrante da dupla Rio Negro & Solimões avalia a carreira o herdeiro. "Fazendo sucesso ainda é meio cedo para falar... É quase nada".

Rindo, Gabriel retruca. "Pai, o que é isso? É um pai ou é um hater?", questionou.

O gênero queernejo tem como objetivo criar um espaço acolhedor para artistas que, embora se identifiquem com o sertanejo, não se sentem representados pela produção convencional, que costuma abordar o universo heterossexual.

Gabeu conta com 137 mil seguidores no Instagram e cerca de 60 mil inscritos em seu canal do YouTube, onde compartilha vídeos cantando desde 2019. Já foi indicado ao Grammy Latino em 2022, por seu álbum de estreia, "Agropoc", na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja.