Sacha está no limite em A Fazenda? Psicológico começa a ruir, diz Chico

Sacha Bali está em seu limite e o psicológico dele começa a ruir diante de vários ataques de rivais, em A Fazenda 16, da Record, conforme análise feita pelo colunista Chico Barney durante participação no Central Splash, do Canal UOL, nesta quinta-feira (21).

A gente viu coisas terríveis acontecendo com uma única pessoa: ela sendo acusada da mesma coisa durante três meses, mas essa força de uma casa inteira e a recorrência me causam espanto, preocupação e receio. Eu não vejo o Sacha aguentando muito mais tempo. Estão levando o Sacha ao limite do bom senso, ao limite da coeficiência e do autocontrole dia após dia, muitas vezes atacando com exagero, com mentiras, com falsificações.

Eu vejo o Sacha neste momento fragilizado. Ontem, nós vimos que o psicológico dele está começando a ruir e o que vai acontecer depois disso, nós ainda não sabemos. Ele pode desistir, enfiar os pés pelas mãos e se dar mal. Então estou muito curioso para saber. Chico Barney

Bárbara Saryne acrescentou: "Com o passar do tempo, ele meio que vai enlouquecendo dentro da casa, porque todo mundo dizendo uma coisa."

Sacha é apontado como um dos favoritos ao prêmio de R$ 2 milhões no reality show rural. No jogo, o peão tem protagonizado confrontos memoráveis com outros integrantes, como a advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho e o ex-jogador Zé Love —ambos já foram eliminados da atração. Outros participantes —Fernando, Sidney, Flora, Vanessa, Luana e Babi— já perceberam a força do ator dentro e fora da casa. Eles fazem parte do chamado "grupão" e jogam, prioritariamente, contra o favoritismo de Sacha Bali, que está na nona roça. (Entenda a formação da roça abaixo)

A Fazenda 2024 - enquete UOL: Quem você quer que fique na 9ª roça? Enquete encerrada Total de 578027 votos 43,96% Sacha 29,65% Albert 26,38% Babi Votar de novo Total de 578027 votos

Gui Vieira escapa da berlinda

O programa começou a formar a nona roça da temporada na terça-feira (19): Babi, Sacha, Albert e Gui se sentaram nos banquinhos e, à exceção de Albert, os outros peões ainda disputam a Prova do Fazendeiro antes da definição oficial da roça.

Luana começou a formação indicando Babi. Depois, a casa apontou para um segundo indicado —Sacha acabou sendo o escolhido com 7 votos. Na sequência, com o Poder Laranja, o ator pode então escolher mais dois peões da sede que poderiam ser puxados para o terceiro banquinho. Ele escolheu Albert e Gilsão.

E, por fim, no "Resta Um", Gui sobrou e completou a roça. O peão vetou Albert de disputar a nona Prova do Fazendeiro.

No dia seguinte, na quarta-feira (20), Gui Vieira venceu a Prova do Fazendeiro e ficou de fora da roça. Assim, a roça foi formada Albert, Babi e Sacha. O menos votado será eliminado nesta quinta.

