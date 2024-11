Zé Love fala sobre relação com Sacha fora da A Fazenda: 'Se ele quiser'

Sétimo eliminado da A Fazenda 16, Zé Love falou sobre seus intensos embates e discussões com Sacha.

O que aconteceu

Na Live do Eliminado, o ex-jogador comentou que poderia conversar com o ator fora do reality se ele também quisesse.

Zé Love começou dizendo. "Jogo é jogo e aqui fora é uma outra vida. Lógico que mágoa a gente tem, é do ser humano."

Eu também xinguei. Por mais que ele me xingou, fui reativo e xinguei também.

Depois, ele disse. "Já falei isso. Não tenho inimigos, nunca tive e nem quero ter. Aliás, quem é inimigo meu ou fala mal, é porque não me conhece de verdade, não conhece meu coração, a pessoa que eu sou."

Aqui fora, se ele quiser conversar comigo, claro que eu vou conversar. Se ele vir de coração aberto, sem a intenção de fazer VT, será bem-vindo. Vou ter essa atitude com todos.

