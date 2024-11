Sensitiva, Clarice protege Beatriz em 2 cenas lindas de 'Garota do Momento'

Ainda sem se lembrar de seu passado, Clarice (Carol Castro) vai surpreender o público ao defender Beatriz (Duda Santos), sua filha biológica, com unhas e dentes em "Garota do Momento" (Globo).

O que vai acontecer

Beatriz será vítima de racismo por parte de Juliano (Fábio Assunção) e Bia (Maisa). A mocinha vai ser acusada de roubo no lançamento de uma loja da fábrica e ficará exposta a jornalistas.

Procurando sua mãe no local, Beatriz não abaixará a cabeça e fará um discurso forte. Ela acusará Juliano de racismo e receberá a defesa de Beto (Pedro Novaes), que estará no local.

Duda Santos é Beatriz em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Após o crime, Clarice vai repreender o marido duramente. A personagem, que teve amnésia após um acidente no passado, ficará solidária à dor de Beatriz e vai criticar a atitude racista de Juliano.

Beatriz não sairá dos pensamentos de Clarice, que ficará de olho nos passos da garota. A mãe de criação de Bia ficará sabendo que Maristela (Lilia Cabral) quer procurar a filha biológica e terá medo de alguma coisa ruim acontecer com a mocinha.

Em seguida, Maristela segue Beatriz e oferece dinheiro para que ela se afaste de Beto. Clarice fica sabendo disso e repreende a sogra veementemente, mostrando que está realmente ligada no que está havendo com a filha verdadeira.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.