Flor detona Anitta em A Fazenda 16: 'Seja você promíscua, eu não'

Flor Fernandez opinou sobre a cantora Anitta durante conversa com Albert na tarde desta quinta-feira (7) na A Fazenda 16.

O que aconteceu

Flor estava conversando com Albert quando citou o nome da cantora brasileira.

Porém, as imagens do PlayPlus foram cortadas no meio da conversa, impedindo os assinantes continuassem ouvindo o bate-papo.

Flor disse."Eu admiro a Anitta, mas eu falo: 'Anitta, você chegar lá fora do país e falar que todas nós somos como você."

Você chamou minha mãe, minha avó, a bisavó de todo mundo de promíscua

Depois ela continuou, mas o sinal foi cortado. "Seja você promíscua, eu não. Isso não é ter posicionamento? Uma cantora que eu admiro, eu falei assim, seja..."

