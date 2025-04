Leão: Regina Duarte foi a maior atriz e a maior decepção

Regina Duarte participou do programa Conversa com Bial e falou sobre o motivo de ter se afastado das novelas. Ainda no programa, ela falou que estar de volta na Globo é uma forma de resgatar sucessos que acumula em sua carreira. Este foi um dos temas do Splash Show desta terça-feira (22).

A atriz deixou a Globo em 2020, para assumir um cargo no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela tem se mostrado uma grande apoiadora do político nos últimos anos, assim como de movimentos da direita do Brasil.

Quando questionada por Bial sobre um possível retorno às novelas, ela disse que gostaria de interpretar uma personagem muda. Para Leão Lobo, nem mesmo assim ela despertaria seu interesse. "Nem muda e nem falando". O colunista do UOL fala sobre ter se decepcionado muito com a atriz.

Ela foi a maior atriz de televisão que eu já vi na minha vida. Amo várias (…) Mas ela, para mim, foi a maior. E também foi a maior decepção. Porque primeiro ela não queria mais decorar textos (…) Ela foi abandonando a carreira

Leão Lobo

Para Yas Fiorelo, o fato da Globo já ter ignorado Regina em alguns momentos é justificável, já que ela é muito aberta sobre suas opiniões políticas e já falou muito mal da emissora desde que saiu.

A gente tem várias pessoas dentro da Globo, que a gente sabe que apertaram 22 [número de Bolsonaro nas últimas eleições presidenciais] com força e não ficam falando mal da emissora

Yas Fiorelo

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng