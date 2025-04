Finalistas reveem trajetória no último Raio-X do BBB 25: 'Fui empacotador'

Os finalistas do BBB 25 (Globo) gravaram seu último Raio-X nesta manhã. Guilherme, João Pedro e Renata gravaram seu último depoimento dentro do reality show. Eles aproveitaram a oportunidade para analisarem suas próprias trajetórias de vida, sua passagem pelo reality show e refletirem sobre como o prêmio pode mudar suas vidas.

Guilherme

BBB 25: Guilherme em último Raio-X Imagem: Reprodução/Globoplay

"Chegou o dia, meu Deus do céu! Chegou o dia de descobrir quem vai ser o campeão deste programa, e eu vou pedir mais uma vez para que vocês votem muito para que eu possa me tornar campeão deste programa e que eu consiga realizar o meu sonho de mudar a vida da minha família, poder dar mais conforto para as minhas avós, ajudar nos estudos dos meus irmãos e mudar a vida de pessoas que eu nem conheço".

"Por favor, votem muito. Vocês, que se identificaram de alguma forma comigo, conseguiram ver o grande irmão que eu tento ser com as pessoas, e tentei ser aqui dentro me posicionando, brigando, lutando. Votem muito. Ainda dá tempo, o jogo não acabou, e eu peço que vocês lutem aí também comigo, votando bastante, para que vocês possam me ajudar a conseguir realizar esse sonho de ser o grande vencedor do BBB 25. Foram muitas histórias vividas aqui dentro, e, para mim, está sendo até um pouco difícil chegar sem ninguém do meu grupo neste momento da final, mas sei que estão mandando energias positivas".

João Pedro

BBB 25: João Pedro em último Raio-X Imagem: Reprodução/Globoplay

"Chegou o dia, o grande dia. Mais de 100 dias aqui dentro da casa. Continuem votando, continuem me ajudando para que eu consiga ganhar este programa. Eu fiquei ontem, esses dois dias depois que eu descobri que estava na Final, pensando e refletindo sobre de onde eu vim e onde eu cheguei".

"O menino que gritava 'olha o picolé!' lá na rua de Buriti, hoje está gritando para o Brasil para ganhar a final do BBB 25. Um menino que já foi servente de pedreiro, já ajudou a levantar a casa para os outros, e, se eu ganhar esse programa, posso levantar a casa da minha mãe, o salão de beleza da minha tia, tirar o meu pai do serviço dele - ele trabalha há mais de 20 anos carregando lenha. Posso dar um comércio para ele trabalhar para ele mesmo".

"Eu já fui empacotador de supermercado, já embalei muita compra para os outros e, se eu ganhar esse programa, posso fazer as compras para minha família. Está passando um filme na minha cabeça aqui, que se eu ganhar esse programa, do tanto que eu vou ajudar a minha família. E aí depois vem eu, né? Mexer com gado, que eu sempre mexi a minha vida inteira. E, se eu ganhar esse programa, posso comprar meus gados, meus cavalos".

Renata

BBB 25: Renata em último Raio-X Imagem: Reprodução/Globoplay

"Meu Deus, última vez fazendo o Raio-X e último dia do programa! Ontem a gente assistiu a vários vídeos da nossa trajetória, e eu fiquei tão feliz. Me enchi de orgulho de tudo que vivi, o quanto eu aprendi e o quanto eu amadureci, o quanto eu precisei ser muito forte, corajosa e resiliente para lutar por isso aqui até o fim".

"Eu acho que aqui eu mostrei para vocês muitas versões da Renata: a Renata bailarina, a Renata professora, a Renata cearense, a Renata brincalhona, a Renata que veio de comunidade. Mas acho que o principal foi a Renata coração, que se entregou para isto aqui de corpo e alma, para tudo o que precisava viver, cada batalha, enfim, tudo o que foi colocado em sua frente".

"Eu espero muito que o Brasil hoje me permita conhecer a Renata campeã, votando para que eu vença esse jogo. Eu estou feliz de estar neste sonho, e acho que ontem também me deixou muito feliz ver as torcidas, ver as pessoas vibrando comigo, torcendo para que eu vença. Vocês não têm noção do quanto isso é importante nesse processo".

