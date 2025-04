Finalista do BBB 25, Guilherme ultrapassa 1 milhão de seguidores

Guilherme, 28, conquistou mais de um milhão de seguidores em seu perfil do Instagram no dia da grande final do BBB 25.

O que aconteceu

Antes mesmo do reality show chegar ao fim, Guilherme se tornou milionário — pelo menos no que diz respeito aos seguidores. Ainda no confinamento, disputando o grande prêmio, o participante ultrapassou a marca de um milhão de seguidores.

Guilherme é o primeiro homem pipoca a conquistar essa marca ainda dentro do programa. A primeira pipoca a se tornar um verdadeiro fenômeno foi Aline, que conquistou mais de um milhão de seguidores ainda no primeiro mês da disputa.

Renata também alcançou o mesmo número de seguidores antes mesmo da grande final. Enquanto isso, João Pedro segue com cerca de 630 mil seguidores.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas