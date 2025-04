BBB 25 deixa sensação de vazio muito grande: 'Não aconteceu nada'

O BBB 25 está caminhando para o seu fim nesta terça-feira (22), com uma edição que não convenceu o público —e nem os apresentadores do Central Splash. Na edição de hoje do programa original do UOL, Bárbara Saryne e Chico Barney analisam o saldo final do reality show da Globo.

Chico acredita que toda a edição do programa, que foi pautada por falta de histórias interessantes e um elenco pouco carismático, fizeram do BBB 25 muito esquisito. Dantinhas, convidado do Central, concorda e vai além.

Eu tenho um sentimento de tristeza, de verdade. Eu não estou nem zoando. A gente gosta tanto de Big Brother, que eu fico relembrando a gente lá no início de janeiro, com aquelas chamadas da Bodas de Prata, o documentário, a gente muito empolgado (…) E aí hoje em dia eu paro para pensar que passaram três meses de pura tristeza

Dantinhas

Chico concorda com a frustração gerada pela temporada, principalmente pois antes do reality começar de fato existia uma esperança de que a edição seria especial. "Em janeiro, tudo é possível".

A gente chega em abril quase sempre com um sentimento, ou de cansaço, ou de frustração. Mas nessa temporada em específico é uma sensação de vazio muito grande, de que não aconteceu nada. Não teve um momento bom para caramba, não teve um personagem

Chico Barney

O único sentimento que eu lembro de ter tido durante a temporada várias vezes é do que 'agora vai' (…) Aí depois eu mesma fui ficando apática

Bárbara Saryne

