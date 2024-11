Bia e Beto caem em desgraça em um só capítulo de 'Garota do Momento'

No capítulo desta quinta-feira (7) de "Garota do Momento" (Globo), Bia vai destratar Beatriz, que se afastará de Beto e acaba perdendo o amuleto que ganhou de sua mãe.

Após uma discussão, Bia desmaia, deixando Clarice em desespero. A garota, que tem um problema congênito no coração, será levada às pressas ao hospital.

O desmaio de Bia respingará no destino de Beto, que será duramente coagido por Juliano. O empresário colocará um enorme peso na consciência do genro, que logo voltará atrás sobre o término do namoro. Assim, o fotojornalista viverá infeliz por conta da decisão que tomou.

Beto (Pedro Novaes) e Bia (Maisa) em 'Garota do Momento' Imagem: Fábio Rocha/Beatriz Damy/Globo

Também no capítulo desta quinta

Ulisses desconfia que foi Topete quem armou a confusão no baile. Maristela teme pela saúde de Bia. Arlete conta para Beatriz a história de sua filha Valéria.

Vera e Sebastião confrontam Topete na frente de Zélia e Orlando. Bia tem alta do hospital. Juliano questiona Beto sobre Bia. Maristela aconselha Juliano a tomar cuidado com Zélia. Vera dá uma informação sobre Clarice para Beatriz. Beto procura Bia.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.