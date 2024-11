Babi discute com Yuri em A Fazenda: 'Meu filho de cinco anos é mais macho'

Após atacar Sacha no quarto da sede de A Fazenda 16 (Record), Babi também discutiu com Yuri, na área externa.

O que aconteceu

Babi viu o peão conversando com os amigos e gritou com ele: "Pode falar pra mim. Não precisa ficar falando meu nome por aí, não. Meu nome não é osso pra ficar em boca de cachorro."

Yuri a rebateu. "Eu faço a hora que eu quiser!"

Babi continuou. "Seu ridículo! Dançarino mentiroso! Tudo pra você é isso. 'Ahhh, meu Deus! Tão zoando minha profissão. Cresce e vira homem! Até meu filho de cinco anos é mais macho que você."

Após a gritaria, Luana comentou com os amigos. "Não sei por que vocês perdem tempo com Babi, sério. Vocês são muito besta!"

