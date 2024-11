Albert detona Sidney em A Fazenda 16: 'Me apunhalou pelas costas'

Durante a tarde de quarta-feira (7), Albert desabafou com Flor na casa da árvore de A Fazenda 16 (Record) e criticou Sidney.

O que aconteceu

O peão começou criticando a forma como Zé Love o trata. "Comigo é o tiozinho que corta cabelo, que cozinha, refrigerante. Não. Acho que ele tá confundindo a minha pessoa."

Na sequência, criticou Sidney tê-lo colocado na Baia com o poder do lampião na formação da sétima roça. "Com o Sidney, eu fui verdade e ele me apunhalou pelas costas. Antes da roça eu tava abrindo meu jogo. Ele falou: posso entrar? Falei: você sempre é bem vindo."

Fui lá, peguei chá pra ele. Ai me coloca na baia pra eu ser puxado? Albert

Albert continuou. "Então assim Flor, quem tava vendo lá fora devia tá agoniado."

Flor concordou com ele. "Junior errou em dar pra ele [o poder]. Deu pra agradar o Zé."

Albert estravejou. "Tudo pau mandado [de Zé Love]."

