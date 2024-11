Yuri critica Zé Love em conversa com Gizelly: 'Eu odeio aquele cara'

Enquanto Yuri e Gizelly se arrumavam para dormir na Baia de A Fazenda 16 (Record), o peão criticou Zé Love.

O que aconteceu

Yuri disse odiar o peão. "O que eu tenho embate que eu odeio é o Love, odeio aquele cara."

O peão justificou. "Falou da minha mulher, ele veio me xingar lá fora, pra cima de mim. Ele falou assim: tu tá aqui porque tua mulher mandou mensagem pra outro!"

O que o Zé Love anda fazendo acho muito pesado, me desculpa. A gente pode ter falado algumas coisas, mas o que ele anda falando... Yuri Bonotto

Gizelly ainda aconselhou o peão a, quando falar sobre o grupo rival, se referir a pessoa em questão que ele quer atacar. A ex-BBB argumentou que, quando ele era do Grupão, não gostava que o ataque fosse generalizado.

