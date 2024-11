Ex-atriz da Globo questiona roteiro do sexo: 'Transar nos foi ensinado'

Fernanda Nobre, 41, fez uma reflexão sobre a forma como as pessoas transam.

O que aconteceu

Atriz questionou o "script" seguido durante o ato sexual, principalmente por mulheres heterossexuais. "Você já parou para pensar que todos nós fazemos um certo tipo de coreografia, uma sequência de movimentos, os mesmos sons para passar uma mensagem de prazer?", perguntou.

O quanto o prazer feminino é realmente nosso? Se nossa sexualidade também pode ser influenciada pela mídia e por conteúdos adultos, até que ponto o prazer que sentimos — ou achamos que deveríamos sentir — é autêntico, e não apenas uma resposta ao que aprendemos ser 'normal' ou 'esperado'?

Ex-atriz da Globo também apontou a influência da mídia na construção desse roteiro. "Transar como a gente transa nos foi ensinado. Mas, quem ensinou? Onde a gente aprendeu? Nós todos, homens e mulheres, a gente aprendeu a transar assistindo TV, no cinema, em revistas, fotos, clipe de música, e, claro, a pornografia".

Fernanda acredita que o sexo, seja para os homens ou as mulheres, está muito mais baseado na imitação do que no instinto. "Será que esse exemplo que nos foi ensinado representa realmente o nosso real prazer?".