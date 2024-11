Dicas de shows? Smashing Pumpkins, Pabllo Vittar e festival punk são opções

A curta passagem da banda The Smashing Pumpkins pelo Brasil, um festival punk e um show de Pabllo Vittar estão entre as principais atrações deste final de semana.

Dicas de shows

Os Pumpkins, liderados pelo cantor e guitarrista Billy Corgan, eram tão esperados no Brasil que esgotaram rapidinho os ingressos para o show em São Paulo, no domingo. Antes, na sexta, tocam em Brasília, ainda com entradas disponíveis. Conhecido pelos hits "1979" e "Tonight, Tonight", dois clássicos do rock dos anos 1990, The Smashing Pumpkins veio ao Brasil pela primeira vez em 1996, no auge da carreira, e tocou na última noite do festival Hollywood Rock. A partir daí conseguiu uma legião de fãs por aqui.

Face to Face, A Wilhelm Scream e Zebrahead são os nomes internacionais do We Are One Tour, festival itinerante que passa por Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte respectivamente na sexta, sábado e domingo. Com foco no punk e suas variantes, o evento tem ainda no line-up, em São Paulo, as bandas nacionais Garage Fuzz, Under Influence e The Mönic.

Para quem não quer saber de rock, Pabllo Vittar anima a noite de sexta. A artista mostra o show 'Halloween da Pabllo' em São Paulo, no Vibra.

Baladas

Duas grandes festas de música eletrônica acontecem em São Paulo. Na sexta e no sábado, o hotel Rosewood é tomado pela Grand Prix Official Party. Na primeira noite tocam Vanjee, Gutto Serta, Enrico & carmo e Anna de Ferran. Na outra, comandam as picapes Jack-E, Edo Krause, Eric Fraga e Paulo Velloso.

No sábado, o top DJ Marco Carola traz à capital paulista, em pleno Vale do Anhangabaú, sua festa Music On. O line-up inclui Vintage Culture, e os holandeses Franzy Rizardo e Chelina Manuhutu, entre outros.

K-pop

Os fãs de k-pop também não foram esquecidos pelas produtoras, neste fim de semana, e têm duas opções em São Paulo. O grupo MCND faz show no Studio Stage na sexta; e o cantor Rocky, ex-integrante do Astro, se apresenta no Carioca Club, no sábado.

Serviço

Sexta

The Smashing Pumpkins - Arena BRB Nilson Nelson (Brasília)

Maro - Tokio Marine Hall (São Paulo)

MCND - Studio Stage (São Paulo)

Dawn Penn - Espaço Usine (São Paulo)

Pabllo Vittar - Helloween da Pabllo - Vibra (São Paulo)

Ney Matogrosso - Red Eventos (Jaguariúna - SP)

We Are One Tour (Face to Face, A Wilhelm Scream e Zebrahead) - Tork n Roll (Curitiba)

Infected Rain - CWB Hall (Curitiba)

Petra e Bride - Teatro IMIP (Recife)

Paralamas do Sucesso e Samuel Rosa - Arena Opus (Florianópolis)

Detonautas - show acústico - Qualistage (Rio de Janeiro)

Silva - Arena Jockey (Rio de Janeiro)

Sexta e sábado

São Paulo Grand Prix Official Party (Vanjee, Gutto Serta, Enrico & carmo e Anna de Ferran na sexta; Jack-E, Edo Krause, Eric Fraga e Paulo Velloso no sábado) - Hotel Rosewood (São Paulo)

Sábado

We Are One Tour (Face to Face, A Wilhelm Scream e Zebrahead) - Vip Station (São Paulo)

Music On - festa comandada pelo top DJ Marco Carola - Vale do Anhanagabaú (São Paulo)

Sleaford Mods e Black Pantera - Carioca Club (São Paulo)

Adrian Vandenberg - Manifesto (São Paulo)

Luciana Mello - Blue Note SP (São Paulo)

Infected Rain - Mirage (Limeira - SP)

Restart - Farmasi Arena (Rio de Janeiro)

Nouvelle Vague - Circo Voador (Rio de Janeiro)

Natiruts - Pedreira Paulo Leminski (Curitiba)

Rock n Hall (Fresno, Di Ferrero, CPM 22 e Detonautas) - Classic Hall (Recife)

Lulu Santos - Auditório Araújo Vianna (Porto Alegre)

Céu - Opinião (Porto Alegre)

Silva - Palácio das Artes (Belo Horizonte)

Sábado e domingo

Festival Piano Para Todos (Leila Pinheiro e Joyce Moreno encerram os dois dias; lineup tem ainda Antonio Adolfo, Túlio Mourão, Delia Fischer, Claudio Dauelsberg, Lucas Estrela e outros) - grátis - Parque Garota de Ipanema (Rio de Janeiro)

Domingo