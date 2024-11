Juliette nega rumores de noivado, e namorado promete: 'Vai ser especial'

Juliette, 34, e seu namorado, Kaique Cerveny, 26, desmentiram os rumores de um noivado nesta sexta-feira (1º).

O que aconteceu

A cantora questionou as notícias de que o atleta supostamente a pediria em casamento agora que estão em uma viagem a Fernando de Noronha. "Tu ia me pedir em noivado?", perguntou ela em um vídeo nos stories do Instagram.

O atleta negou, mas reconheceu que essa seria uma boa oportunidade. "Roubaram minha notícia... Eles criaram a ideia antes de mim, aí eu fiquei pensando: 'Podia ter sido uma boa ideia'", respondeu ele.

Após seu aniversário de namoro, Kaique contou que queria surpreender a namorada. "Eu já ia fazer uma surpresa de 1 ano de namoro, podia ter pedido em casamento. A ideia é boa, mas...", completou.

Ele também deixou claro que manterá em segredo o momento que a pedirá em casamento. "Quando for fazer isso, amor, pode ter certeza de que vai ser especial só para nós dois", prometeu Kaique.

O casal está passando uns dias no arquipélago após um "pico de estresse" da campeã do BBB 21. "Já tinha planejado fugir. Estou em Noronha porque me apaixonei. Kaique também", comentou Juliette.