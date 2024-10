A Fazenda: Fernando critica desempenho de Luana em prova: 'Nem contra mim'

Enquanto Flora fazia o trato da vaca e do touro, Fernando conversou com a peoa sobre a próxima prova do Fazendeiro de A Fazenda (Record).

O que aconteceu

O chef relata que conversou com Luana sobre a estratégia do veto na formação de roça. O peão que sobrar no Resta Um tem direito de vetar um dos roceiros para não fazer a prova do Fazendeiro. Na semana anterior, Luana vetou Fernando, mas acabou perdendo para Gilsão, que se tornou o dono do chapéu essa semana.

"Ela falou que aprendeu na prática que veto é instinto de sobrevivência e não prioridade de grupo", relata. Flora diz que a empresária está fazendo uma estratégia de sempre concordar com o que os adversários dizem.

"Eu sei, mas to tentando ver se ela veta outro. Porque se a Camila for e ela vetar a Camila, ela está sendo burra. Ela tá tirando a própria chance de ganhar a prova se tiver agilidade. Porque ela tem chance de ir contra o Sacha e o Yuri", reflete Fernando. "Vamos ser realistas? Ela não tá conseguindo competir prova nem contra mim." Ele lembra da prova da Baia que Luana ficou por último.

Pouco antes, Fernando realizava seu trato do cavalo com a ajuda de Gilsão. Eles falaram que teriam muito trabalho para limpar uma outra área e o fazendeiro sugere chamar alguém da baia para ajudar. "O Albert fala muito mas também não desce para ajudar nas coisas", diz o ex-Masterchef. "Fica só acendendo fogão de lenha. A Camila também, ela fez só o trato dela."

"Amanhã ele vai ter que ajudar a gente", responde Gilsão."Ela ofereceu ajuda para a Flora. Mas amanhã todo mundo que quiser ajudar vai ter que ajudar."

