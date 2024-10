Rapper Lil Durk é preso suspeito de ser mandante de assassinato

Por Daniel Trotta

(Reuters) - O rapper vencedor do Grammy Lil Durk foi preso acusado de ser o mandante do assassinato, em 2022, de um rival seu para a posição de líder do coletivo musical de Chicago Only the Family, disseram promotores federais.

A prisão ocorreu na quinta-feira, perto de um aeroporto onde Lil Durk, cujo nome real é Durk Devontay Banks, pegaria um voo para deixar os Estados Unidos, segundo uma queixa criminal.

O advogado que representa o artista não estava imediatamente disponível para responder a um pedido da Reuters para que se pronunciasse.

Lil Durk esteve em um tribunal federal da Flórida na sexta-feira e deve ser levado a uma corte federal de Los Angeles em algumas semanas, de acordo com um porta-voz da procuradoria norte-americana para o Distrito Central da Califórnia, onde as acusações foram impetradas.

Lil Durk, que tem 32 anos, é o suspeito identificado previamente como Co-conspirador 1 no indiciamento de 17 de outubro. Há outros cinco suspeitos acusados pelo homicídio ocorrido em 2022.

O alvo era um homem identificado como T.B. que Lil Durk queria que morresse, alegam os promotores. Os cinco outros réus descobriram que ele estava em Los Angeles, o abordaram e abriram fogo, inclusive com uma arma automática, mas em vez de matarem a ele, causaram o óbito de uma outra pessoa, identificada como S.R., informa o indiciamento.

A briga surgiu a partir de um confronto em novembro de 2020 em uma boate de Atlanta, onde um conhecido de T.B. atirou e matou outro homem. Lil Durk o agrediu por vingança, de acordo com a denúncia.

Lil Durk venceu o Grammy 2024 para Melhor Performance de Rap Melódico por "All My Life".