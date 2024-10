'Vou quebrar tua cara': entenda treta entre Urach, Pugliesi e Shantal

Andressa Urach, Gabriela Pugliesi e Shantal Verdelho se envolveram em uma discussão nas redes sociais.

O que aconteceu

Pugliesi rebateu uma fala de Urach, que provocou "as 'irmãzinhas' que precisam acordar cedo". Andressa disse que estava indo dormir as 8 da manhã e provocou as "irmãzinhas que trabalham como CLT e precisam acordar cedo". "É porque as irmãzinhas têm dignidade", escreveu a influenciadora fitness.

Urach chamou Pugliesi de "bostinha", "piranha" e ameaçou agredir a influenciadora. "Essa bostinha querendo se aparecer dizendo que eu não tenho caráter. [...] Eu quebro sua cara. Nem sei qual é o Instagram dessa piranha. Te enxerga, tá?", disse a criadora de conteúdo adulto.

Shantal defendeu Pugliesi das ameaças de Urach. "Ah, tá. Não sabe quem é a Gabriela, tá bom. Deixa ela relar uma unha na Gabriela, deixa."

Andressa, então, passou a xingar Pugliesi e Shantal. "Shantal, já é a segunda vez que você vem se meter na minha vida. Vai cuidar do seu macho, seu macho que cospe em mulher", disse, em referência a Mateus Verdelho, com quem brigou em A Fazenda (RecordTV). "É desse tipo de homem que você gosta, covarde."

Ela também convidou as duas para uma briga. "Quer defender tua amiguinha? Então vem, vamos 'se quebrar'. Deixa eu arrebentar tua cara. Esse povo é corajoso na internet. [...] Vocês são bem f*donas na rede social. [...] Os machos de vocês não estão comendo vocês? Ridículas, babacas. Deixa eu quebrar a cara de vocês."