Solange coloca mulher ardilosa dentro da própria casa em 'Vale Tudo'

No capítulo de terça-feira (8), da novela "Vale Tudo" (Globo), Maria de Fátima despreza Raquel. Ivan consegue despistar Bartolomeu.

Maria de Fátima se sente humilhada por não ter sido escolhida para a campanha da Tomorrow. Solange consola Maria de Fátima e a convida para morar no seu apartamento.

Raquel diz a Ivan que voltará para Foz do Iguaçu. Maria de Fátima se interessa por Afonso ao saber que ele é herdeiro do Grupo Almeida Roitman. Helena comenta com Afonso que ainda não consegue voltar a pintar.

Ivan recebe o apoio de toda a família depois de contar a verdade sobre seu emprego. Raquel se revolta diante do pedido de Maria de Fátima para fingir que não é sua mãe.