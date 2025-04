Flávia Alessandra diz que gosta de homem mais delicado: 'A gente valoriza'

Flávia Alessandra, 50, disse que "valoriza" homens heterossexuais que sabem ter um lado "mais delicado".

O que aconteceu

Alessandra abordou o assunto no videocast Pé No Sofá Pod, que comanda ao lado da filha, Giulia Costa. Na edição mais recente da atração, elas receberam a especialista em moda Thais Farage.

Em determinado momento da entrevista, Giulia disse ser "gostoso" ver um homem "bem vestido, estiloso, que não esteja com a roupa básica". "É tão atraente", afirmou a jovem, embora destaque que isso é algo "raro".

Flávia concordou. "É mesmo", afirmou a atriz.

Farage ponderou que é "raro" homem andar com roupa estilosa. "Mas é raro porque os homens não se divertem com o vestir de maneira geral. Têm um medo de parecer gay".

Giulia refletiu que isso é por causa do machismo. "É que o machismo também afeta eles [os homens]. Assisto 'Queer Eye' e quando chega na parte de mudar o estilo de roupa, é um medo [dos homens] de botar um boné, um acessório, uma cor".

Alessandra, então, disse que as mulheres gostam de homens que têm delicadeza. "Até porque nós gostamos dos homens mais delicados. A gente valoriza esses homens que trazem esse lado também".

Flávia Alessandra é casada com Otaviano Costa, com quem tem uma filha, Olivia. Giulia é fruto da relação da atriz com o diretor Marcos Paulo, que morreu em 2012.