Leão: Globo apela, e Fantástico vira 'só mais um' programa policial

O Fantástico, da TV Globo, erra ao apostar cada vez mais em pautas policiais, afirmou Leão Lobo no Splash Show.

Para o colunista, a abordagem válida quando esse tipo de pauta tem grande repercussão, como o caso da briga judicial entre Emicida e seu irmão, Fióti, sobre o controle da empresa Laboratório Fantasma, fundada por ambos. "Esse assunto é importante, ganhou uma importância nacional".

Existem alguns casos que são pontuais, são locais, que você até entende passar em um telejornal local. (...) Parece que virou quase uma rotina do programa, e isso assustou aos telespectadores do Fantástico.

Leão Lobo

Para Leão, o restante do conteúdo se aproxima mais do "Cidade Alerta", noticiário da Record focado na criminalidade.

Sempre tinha uma certa leveza, até por ser num domingo à noite, mas ao mesmo tempo tratando de temas sérios e importantes, temas nacionais. (...) E de repente virou quase um programa policial.

Leão Lobo

