Enquete UOL: Briga voto a voto agita paredão do BBB 25 e web reage; veja

O 14º paredão do Big Brother Brasil 25 está pegando fogo. A disputa entre dois participantes é apertadíssima: Diego Hypolito e João Gabriel. Vitória Strada completa o trio na berlinda.

O que diz a enquete UOL

Na parcial das 18h50 (horário de Brasília), João Gabriel aparece como o mais votado para sair. Ele soma 50,31% dos votos.

Diego Hypolito vem logo atrás, com 46,21%. A diferença entre os dois é mínima.

Ao longo do dia, eles se alternaram na liderança. João Gabriel começou como o provável eliminado. Depois, Diego assumiu a frente. Agora, o pipoca voltou ao 1º lugar.

Enquanto isso, Vitória Strada segue tranquila. Com apenas 3,48% dos votos, ela não corre risco no momento.

O resultado final será anunciado amanhã à noite, ao vivo, na TV Globo. Vote abaixo na enquete do UOL!

Veja algumas reações:

Enquete do uol Diego e João Gabriel praticamente empatados. Como assim? Chocada #BBB #BBB25 — Lóris (@lorispsg) April 7, 2025

Na enquete Uol o Diego ta saindo. Odioooooo — Soraya Wanzeller (@sorayawanzeller) April 7, 2025

Amiga, vota pq pela enquete do UOL tá bem apertado entre o igual e o Diego — Juliana Magnoler (@jumagnoler) April 7, 2025

BBB 25 - enquete UOL: quem você quer eliminar no Paredão? Resultado parcial Total de 392761 votos 45,50% Diego Hypolito 51,13% João Gabriel 3,37% Vitória Strada Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 392761 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação: