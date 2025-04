Chico Barney: Quem quer ouvir conselho de eliminado do BBB?

Daniele Hypolito foi a última eliminada do BBB 25. Ela deixou o reality na noite de domingo (6) e, como de costume, participou do bate-papo com o eliminado e do café da manhã com Ana Maria Braga. A saída da ex-ginasta do realtiy foi um dos temas do Central Splash, com Chico Barney e Bárbara Saryne.

Quando soube que teria que deixar o programa, Dani recebeu a notícia com alegria, e se despediu de seus colegas de confinamento com um sorriso no rosto. Ela até fez questão de deixar um discurso para os amigos.

Eles começam a discursar em uma sabedoria profunda! Um cara foi eliminado do BBB. Por que eu vou querer ouvir alguma sugestão, algum conselho de eliminada do BBB? O cara não foi capaz de ficar no programa, programa flopado deste ano, e vai querer me dar conselho?

Chico Barney

Chico também defende que a saída de Dani do jogo deixa tudo no zero a zero, e mesmo se ela continuasse na casa não teria feito nenhuma diferença. "Isso remete a um erro de escalação muito grave", destacou.

Para Bárbara Saryne, a eliminação de Dani traz um resultado positivo para o jogo. A ginasta disputava a permanência no reality com Maike e João Pedro.

Ela se coloca naquela situação. E a volta dela, depois de Delma ter permanecido, dizendo que queria sair do jogo, uma volta dela [Dani] deixaria uma mensagem muito negativa. Para esses jogadores e para os próximos.

Bárbara Saryne

