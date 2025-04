Maike brinca com Renata no BBB 25: 'Arrumou até um namorado'

No fim da tarde de hoje, Maike e Renata conversaram no Apê do Líder do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Maike elogiou a bailarina e brincou. "Depois que você se libertou, você foi totalmente feliz. Arrumou até um namorado".

Renata riu e Maike acrescentou que está indo devagar com a sister. "Devagar não, respeitoso".

Na sequência, os dois voltaram a se beijar e se cobriram com o edredom. Maike e Renata estão juntos desde a festa no último sábado, onde trocaram beijos.

