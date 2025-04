Regina Duarte posta vídeo mentiroso de Nikolas Ferreira em prol de anistia

Regina Duarte, 78, compartilhou o vídeo com informações falsas e distorcidas do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), em que o parlamentar confunde conceitos jurídicos para defender a anistia aos golpistas que depredaram a Praça dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro de 2023.

O que aconteceu

Duarte, que é bolsonarista, compartilhou o vídeo de Ferreira em seu perfil no Instagram. Na legenda, a atriz escreveu "anistia já", em endosso ao pedido para anistiar os acusados de golpismo que são julgados pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

No vídeo de Nikolas, replicado por Regina, o deputado compara o caso da cabeleireira julgada por pichar a escultura "A Justiça", em frente ao STF, com a história da ativista negra Rosa Parks, que se tornou símbolo do movimento em prol dos direitos civis nos Estados Unidos no século 20.

Ele, porém, mente ao dizer que Débora Rodrigues dos Santos foi condenada a 14 anos de cadeia. A cabeleireira, na verdade, ainda é julgada pela Primeira Turma do STF. Até o momento, apenas o relator Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino votaram por sua condenação —mas Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin ainda não se manifestaram.

Além disso, Débora não é julgada porque "escreveu perdeu, mané em uma estátua", como afirma Nikolas no vídeo. Na denúncia apresentada pela PGR (Procuradoria-Geral da República), Débora é acusada de cinco crimes: abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada.

A pichação se enquadra como dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Já as demais acusações imputadas a Débora estão ligadas a sua participação nos atos, que, para Moraes, visavam impedir e restringir o exercício dos poderes constitucionais e depor o governo legitimamente constituído.

"Situações incomparáveis", diz jurista sobre menção a Rosa Parks por Nikolas. Ao UOL, Davi Tangerino explicou que Rosa (que se negou a ceder seu lugar para um homem branco em um ônibus nos Estados Unidos em 1955) resistiu de forma "pacífica" a "uma ordem jurídica discriminatória" — enquanto os golpistas do 8 de Janeiro pediam "intervenção militar" diante de um "presidente legitimamente eleito" e "fechamento do STF", medidas que não poderiam ser implementadas sem que a Constituição fosse descumprida.

Nikolas também omitiu informações importantes sobre outros casos que ele cita no vídeo, agora replicado por Regina Duarte. O exemplo é uma mulher citada por Ferreira e contra a qual ele diz não ter sido apresentada "nenhuma prova", mas a mesma postou foto dizendo que estava dentro do Planalto, segundo a PGR. Além desse material, a PGR afirma na denúncia que dados do celular de Eliene Amorim confirmaram sua participação nos atos antidemocráticos. Eliene ainda não foi julgada.

Regina tem histórico de fake news

Veterana já recebeu algumas advertências do Instagram por postar fake news. Em maio de 2024, quando o Rio Grande do Sul enfrentava enchentes históricas, ela compartilhou um vídeo dizendo que o presidente Lula (PT) recusou ajuda humanitária de Portugal — o que não aconteceu. No lugar da publicação, o Instagram exibiu um aviso: "Informação falsa checada por verificadores de fatos independentes".

Ela também compartilhou um vídeo falso sobre o cantor Nando Reis. O vídeo, que também recebeu o selo de "informação falsa" do Instagram, mostra Nando Reis sendo vaiado no Rock in Rio 2022 após declarar voto contrário a Jair Bolsonaro. Na verdade, o cantor nem sequer se apresentou naquela edição do Rock in Rio, e no vídeo em questão o público gritava "fora Bolsonaro" enquanto Nando Reis recebia no palco uma liderança indígena.

Durante a pandemia de covid-19, ela faz postagens antivacina. Em janeiro de 2024, três anos depois da aplicação da primeira vacina contra covid no Brasil, ela disse que crianças "não têm segurança" para receber o imunizante — o que é falso.

Foram tantas advertências que o Instagram passou a exibir um aviso aos novos seguidores de Regina. Em março de 2023, quem tentasse acompanhar o perfil da atriz recebia a seguinte mensagem: "Tem certeza de que deseja seguir Regina Duarte? Esta conta publicou repetidamente informações falsas que foram analisadas por verificadores de fatos independentes ou que eram contra nossas Diretrizes da Comunidade".

Famosos já se disseram decepcionados com a colega. Em janeiro de 2023, Regina Duarte fez uma publicação duvidando da crise humanitária do povo yanomami. O caso gerou revolta entre os famosos: "Dessa vez a senhora ultrapassou todos os limites, da sanidade a moralidade. É imoral, cruel demais! Não se sensibilizar com a situação dessas crianças é porque a sua humanidade foi embora da sua alma!", escreveu Astrid Fontenelle nos comentários.