BBB 25: Renata chora após Sincerão e conversa com Vinícius: 'Cansada'

Após ter uma longa conversa com Vinícius logo depois do Sincerão de hoje no BBB 25 (Globo), Renata foi às lágrimas.

O que aconteceu

Enquanto tomava banho com Maike no Apê do Líder, ela desabafou. "É difícil isso, eu não quero ficar tendo que comprovar pras pessoas. Eu sei quem eu sou."

Renata chorou. "Se eu tiver errada, perdão! Eu tô cansada!"

Maike a consolou e pediu que ela ficasse mais calma. A sister seguiu desabafando sobre as ideias diferentes que são colocadas durante o Sincerão.

