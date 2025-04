'Se estou seguro, estou ótimo': João Guilherme ignora crítica ao seu estilo

João Guilherme, 23, não se importa com as frequentes críticas ao seu visual. O ator, que costuma usar peças como cropped e bota, afirma que o importante é se sentir confiante.

O que aconteceu

O ator, filho do cantor Leonardo, 61, costuma ser alvo de muitos elogios, mas também de muitas críticas por conta de seus looks. Saia com pregas, cropped, leque, botas gigantes de pelo e lenço na cabeça são algumas das peças controversas usadas pelo artista.

Isso é normal, é consequência das minhas ações. Não tem muito como controlar a opinião alheia. Se eu estou seguro com o que estou vestindo, se eu estou me sentindo bem, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou ótimo.

João Guilherme, em conversa com Splash durante o Lollapalooza

João Guilherme Imagem: Reprodução/Instagram

João Guilherme também falou estar empolgado com os novos projetos que tem no cinema neste ano, mas não deu detalhes. "Temos lançamentos no cinema, no streaming. Estamos prospectando alguns projetos também. Vai ser massa, cinema na veia."

Seu mais recente trabalho foi na série "Amor da Minha Vida" (Disney+), onde contracenou com sua ex-namorada Bruna Marquezine. Para este ano, estão previstas as estreias dos filmes "O Rei da Internet", nos cinemas, e "Corrida dos Bichos", no Prime Video.