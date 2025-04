Influencer quer contratar mordomo pra limpar seu bumbum e oferece R$ 59 mil

Gracie Bon, 28, está em busca de um mordomo que, além de fazer serviços domésticos, ajude na higiene de seus 138 cm de bumbum.

O que aconteceu

A influenciadora digital oferece salário de US$ 10 mil - pouco mais de R$ 59 mil, na cotação atual - para o profissional contratado. "As pessoas sempre me perguntam como eu me limpo. Estou abrindo uma vaga de mordomo de bumbum. Vou pagar US$ 10 mil por mês, mas você precisa saber que há muito trabalho", anunciou ela, em seu Instagram.

Gracie listou os afazeres do futuro funcionário e pediu aos interessados para entrarem em contato com ela. "Ele vai viajar comigo para todos os lugares que vou, me ajudará a limpar casa, deve cozinhar para mim e dirigir para mim. Mas o mais importante é que ele vai me ajudar a alcançar lugares que não consigo. Se tiver interesse, deixe sua mensagem no comentário."

Nascida no Panamá, Gracie Bon também é modelo e soma mais de 10 milhões de seguidores no Instagram.