'Lugar privilegiado': Dieckmann sobre relação com marido, profissão e corpo

Aos 46, Carolina Dieckmann vive um momento de plenitude pessoal e profissional. No ar como a Leila do remake de "Vale Tudo", a atriz celebra a relação com o marido, Tiago Worcman, com os filhos, Davi e José, e com o próprio corpo.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

O que ela disse

Estou num lugar muito privilegiado e feliz. Tenho um casamento que me satisfaz, uma vida que me satisfaz, uma profissão que me satisfaz, um corpo que me satisfaz... Eu vivo de amor. Olho para minha vida e ponho amor no meu trabalho, nos meus amigos, nos meus filhos, em tudo.

Carolina Dieckmann

A atriz brinca ao comentar o convite para "Vale Tudo": "Me convidaram para essa festa rica. Quer presente maior que esse? Estamos num estado de graça por poder recontar essa história".

Em "Vale Tudo", Dieckmann se reencontra com o diretor Paulo Silvestrini, que a dirigiu em "Vai na Fé" (2022), e com Manuela Dias, colega de escola na infância. "Esse convite vem de um lugar muito afetivo pra mim. Estou com parceiros. A Manuela Dias é minha amiga de escola. Ela foi a primeira namorada do Tiago, meu marido. Muitas histórias. Muita satisfação."

Dieckmann estreou na Globo em 1993, mas ganhou notoriedade nacional em "Laços de Família" (2000), de Manoel Carlos. Ela viveu Camila, personagem envolvida em conflitos familiares que descobre ser portadora de leucemia. Durante a novela, participou de uma campanha institucional incentivando a doação de medula óssea. A ação usou a icônica cena em que Camila raspa a cabeça por causa da quimioterapia.

Já parou para pensar que, nos 60 anos de Globo, eu estou há mais de 30?

Carolina Dieckmann

Desafios e reflexões

Dieckmann enfrenta um desafio durante as gravações da novela: em agosto, seu filho mais novo, Davi, 17, vai sair de casa para estudar fora do país. "Quando meu filho mais velho saiu de casa, eu ainda tinha o mais novo. Não era um ninho totalmente vazio. A gente sabe que os filhos um dia vão, mas agora o segundo vai embora e nossas vidas, a minha e a do Tiago, vão mudar completamente. Estou começando a visitar esse sentimento."

A atriz tem se mostrado mais reflexiva nas redes sociais e "aberta para a escuta", como faz questão de frisar. "As pessoas estão perdendo a tolerância, a possibilidade de dialogar e entender que vamos discordar muitas vezes. Isso não é ser inimigo, não é querer matar o outro. Estamos muito polarizados... O meu Instagram é um lugar de conversa. Todas as vezes que eu respondo alguém, mesmo que seja hater ou esteja falando mal de mim, é para um lugar de conversa."