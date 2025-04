Vinícius questiona Renata após Sincerão: 'Você não deu o direito da dúvida'

Após o Sincerão de hoje do BBB 25 (Globo), Vinícius e Renata tentaram esclarecer o atrito instaurado entre eles após a volta da sister da Vitrine do Seu Fifi.

O que aconteceu

Vinícius apontou que a forma como Renata trouxe as informações foi negativa para ele. "Quando você fala que não trouxe nada de mim, você trouxe coisas que me envolviam, que soaram de uma forma muito pesada. Mesmo que não chegasse pra mim pra questionar nada, mas 'Vini, eu ouvi tal coisa. Aconteceu? Como aconteceu pra eu entender?'"

Renata se justificou. A única coisa que te questionei foi o negócio do voto do quarto."

O baiano retrucou: "Que você não buscou entender, você chegou com verdade ali na sala falando que a gente tinha tentado votar em você."

Você não deu o direito da dúvida de chegar, pelo menos, pra entender alguma fala, algum acontecido. Vinícius

Renata rebateu. Não tentaram, mas ensaiaram um cenário pra votar em mim. Lembra da conversa que a gente teve lá em cima? Tu confirmou."

Vinícius apontou que a sister não deu abertura para uma conversa. "Como você já veio com essa verdade, eu não ia ficar tentando justificar algo..."

