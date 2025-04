Sabrina Sato faz pedido e cobra atitude de confinados do BBB: 'Quero briga'

Durante sua visita a casa do BBB 25 (Globo), Sabrina Sato fez um pedido ao Top 9 do programa.

O que aconteceu

Sabrina conversou com os participantes e citou o Sincerão de hoje. "Hoje eu tô acompanhando o Sincerão."

Eu quero briga, eu quero verdades, eu quero treta! Sabrina Sato

A apresentadora apareceu de surpresa no fim da tarde. Os participantes se assustaram com a mensagem ordenando que todos fossem para a sala.

Sabrina entrou pelo jardim e comentou a escada e a piscina, lembrando sua participação no BBB 3 e também visitas posteriores à casa.

A apresentadora foi divulgar o reality show Minha Mãe com Seu Pai, que será comandado por ela no Globoplay. Atores como Silvio Guindane e Cauã Reymond já realizaram ações similares nesta temporada, visitando a casa para divulgar respectivamente a nova temporada de "A Divisão" (Globoplay) e o remake de "Vale Tudo" (Globo).

Ela foi abraçada pelo elenco e brincou com eles. Sabrina fez comentários sobre o novo romance de Renata e Maike, a beleza de Guilherme e revelou aos brothers que se casou recentemente.

