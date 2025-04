Vera Fischer quase foi expulsa da escola por narrar sexo com os Beatles

Vera Fischer, 72, relembrou um episódio curioso de sua infância, em que quase foi expulsa da escola por escrever um texto sobre uma noite de sexo, drogas e rock n' roll com os Beatles.

O que aconteceu

Durante o programa Sem Censura (TV Brasil), a atriz relembrou de uma parte de sua infância em Blumenau, em Santa Catarina. Durante uma atividade da escola, ela teve que escrever um texto.

Vera Fischer era aluna de uma escola religiosa, mas, ainda assim, deixou seu amor pelos Beatles falar mais alto na hora de fazer a redação. "Meus pais eram protestantes luteranos, e eu estudava em um colégio para meninas chamado Colégio Sagrado da Família de Freiras. Eu adorava as freiras, elas me adoravam. Eu vendia santinho, comprava santinho, vendia santinho na escola. Mas aí resolvi escrever uma história, chamei de 'Uma visita a Londres", contou.

Em seu caderno, a atriz começou a dar vida à história através de seu lápis. "Era como uma redação bobinha. A gente tinha ido pra Londres, encontrado os Beatles, visitado Liverpool, assistido a um show deles", explicou, afirmando que na história ainda estavam outras duas amigas que também compartilhavam da paixão pelos artistas.

Entretanto, a história escrita por Vera Fischer ainda em sua infância começou a tomar traços mais pesados. "Depois, a gente foi todo mundo pra um hotel. Começamos a tomar LSD, muitas drogas. A gente transava com todo mundo, um com o outro. Era uma felicidade brutal!", relembra de seu texto.

A atriz ainda mencionou o nome de outros colegas que estudavam com ela. "Eu coloquei uns nomes de meninos de uma escola de padres lá de Blumenau também. Que eles foram com a gente. Depois que fizemos tudo isso, voltamos felizes para o Brasil. Era uma história completamente louca".

Não demorou muito e o caderno de Vera Fischer com a história começou a circular pela sala. "Esse caderno começou a circular de carteira em carteira. As meninas queriam ler. Elas ficavam assim, em choque. Era um escândalo, né?".

Com a repercussão do texto, os pais da atriz foram chamados na escola. "Me lembro até hoje: pareciam uns doze pinguins na sala. Meus pais, esbugalhados. Minha mãe perguntando: 'Como assim, drogas? Sexo? Você nem sabe o que é isso!' Falei: 'Mãe, eu leio. Eu sei que isso é moderno. Não sei se eles fazem ou não, mas eu quis participar. Eu quis chamar atenção pros Beatles. Porque eu sou moderna. Eu sou moderna".

Garantindo ser apaixonada por Paul McCartney, ela recordou a reação de seus pais: "Meu pai ficou menos abalado. Minha mãe, horrorizada", disse.