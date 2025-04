Diego Hypolito e Maike discutem durante Sincerão no BBB 25: 'Hipócrita'

Durante o Sincerão de hoje do BBB 25 (Globo), Maike e Diego Hypolito discutiram.

O que aconteceu

Durante sua fala na dinâmica, Diego apontou que Maike usou o programa ao vivo de sábado para atacar Daniele e o nadador retrucou: "Eu falei a mesma coisa pra você. A dinâmica do jogo pede isso. Eu não ofendi ela."

Diego devolveu. "Não era o momento de atacar as pessoas, era pra defender a estadia."

Maike seguiu respondendo o rival após o fim da rodada deles. "Lógico que era! Ela queria que eu saísse! Eu estava no Paredão, você lembra disso? Aliás, ela não conseguiu falar!"

Diego retrucou. "Eu tenho direito de não concordar? Te respeito, mas não concordo."

Maike reclamou. "A pessoa quer que eu saia e isso também é me atacar! É sempre assim: você sempre foge da parada, saca?"

Se você não faz algo, você não está sendo coerente com a dinâmica. Entendo que você tá defendendo ela, mas tem que ser coerente com o que a dinâmica pedia. Maike

Diego apontou que Maike não o tiraria do sério. "Eu acho você um hipócrita, cara."

