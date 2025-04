Brothers 'tombam' oponentes em piscina de gosma no Sincerão do BBB 25

No Sincerão do top 9 do BBB 25 (Globo), os confinados tiveram que escolher um oponente para 'tombar'. Na dinâmica mediada por Tadeu Schmidt, o participante 'tombado' foi jogado em uma piscina de gosma.

Quem tombou quem



Diego Hypolito tombou Maike. "Eu não gostei do rosto de deboche que você fez para mim na hora que eu estava falando (no último Sincerão)".

João Gabriel tomou Diego Hypolito. "Desde a primeira semana de programa, eu não vejo verdade nas coisas que você fala."

Vitória Strada tombou João Gabriel. "A gente é adversário aqui no jogo e para eu chegar mais longe eu preciso que ele saia. Estamos no Paredão juntos."

Maike tombou Diego Hypolito. "Você quis me colocar em uma situação ruim, eu esclareci, você disse que entendeu."

Guilherme tombou o João Gabriel. "É a sua questão de passar dos limites durante as discussões."

João Pedro tombou Vitória Strada. "Você me colocou no Paredão usando alguns argumentos falando que, quando eu te coloquei no Paredão e no Monstro, eu usei alguns argumentos que não eram verdade."

Joselma tombou Maike. "São sempre as mesmas coisas, meus embates. Preciso que ele saia para eu ganhar."

Renata tombou Vinícius. "Eu não concordo com algumas palavras que ele usa".

Vinicius tombou Renata: "A sua má condução permitiu que coisas acontecessem com você".

João Pedro, Delma e Guilherme terminaram o Sincerão limpos. Já Maike, João Gabriel e Diego Hypolito foram apontados duas vezes cada.

