Ronaldo se mostra homem corajoso e enfrenta vilã de 'Garota do Momento'

No capítulo de terça-feira (8), da novela "Garota do Momento" (Globo), Ronaldo (João Vitor Silva) enfrenta Maristela (Lilia Cabral).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Após revelar durante a festa de noivado que tirou a virgindade de Bia (Maisa), Ronaldo recebe a fúria da avó da jovem. "Peça desculpas imediatamente para a minha neta!", grita a mulher.

O filho de Raimundo (Danton Mello) enfrenta a vilã na frente de todos. "Eu não vou pedir desculpas, dona Maristela, pois não estou mentindo", responde ele.

Maristela expulsa o irmão de Celeste (Débora Ozório) da mansão. "Ponha-se daqui pra fora já! Acabou! Fora!", ordena.

Mesmo com a revelação de Ronaldo, a avó pega o anel e coloca no dedo da neta, confirmando o noivado de Bia com Beto (Pedro Novaes). "Pronto! Está noiva do Roberto!", diz a vilã.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.