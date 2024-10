Duda Reis diz que descobriu sexo de sua filha após ter sonho com avó

Duda Reis, 23, contou aos seguidores como descobriu o sexo de sua filha.

O que aconteceu

A modelo, que está grávida do marido, Du Nunes, 32, contou, em suas redes sociais, que sonhou com sua avó, já falecida. No sonho, a avó revelava qual era o sexo de seu bebê.

Em vídeo publicado no reels do Instagram, a atriz deu detalhes do sonho. Ela disse que neste momento, soube que estava à espera de uma menina.

A filha do casal se chamará Aurora. "A minha vó entrou correndo no meu sonho e falou assim 'eu estou com muita saudade de você, mas vim fazer uma coisa mais importante'. Ela estava com um terço, ajoelhou na minha barriga, fez uma oração, olhou pra mim e fala: 'filhinha, a minha bisneta vai ser a coisa mais linda'".

A influenciadora legendou o post perguntando se os fãs acreditavam em sonhos. "Vocês acreditam nessas coisas? Postei no app vizinho e muita gente amou, decidi trazer pra cá! Que saudades da minha vózinha".