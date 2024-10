Benício, filho de Angélica e Huck, curte jantar romântico com a namorada

Benício Huck, 16, filho de Angélica, 50, e Luciano Huck, 53, preparou um jantar romântico à luz de velas para a namorada, a influenciadora Duda Guerra, 16.

O que aconteceu

A influenciadora comemorou ao ser surpreendida pelo jantar em comemoração ao mesversário de namoro. "Jantar à luz de velas com o meu amor."

No vídeo, Duda e Benício aparecem sentados lado a lado com mesas dobráveis e assistindo TV. Eles também trocam beijos apaixonados.

Antes, a influenciadora mostrou algumas fotos ao lado do filho de Luciano Huck e se declarou. "Mais um mês sendo a menina mais sortuda do mundo de ter você comigo. Te amo demais, amor, você é meu príncipe. Quero passar a vida toda do seu lado. Obrigada por me fazer tão bem, que nosso amor continue crescendo cada dia mais"