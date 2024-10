Sacha e Yuri sobre Luana: 'É bom ter uma energia feminina com a gente'

Na academia da sede da A Fazenda 16, Sacha e Yuri conversaram sobre a aproximação de Luana ao grupo.

O que aconteceu

A dupla estava refletindo sobre as novas alianças que estão em formação no jogo.

Sacha disse. "A Luana também é legal fechar com a gente, cara. Tive vários problemas com ela, quer dizer, ela teve comigo."

Yuri opinou. "Mas acho que por conta de falatório".

Sacha completou. "É, com certeza. Gizelly envenenando a cabeça dela. Mas eu acho ela uma mina maneira, engraçada para caramba."

"É bom ter uma energia feminina com a gente. Só homem também é fod*! Mulher sempre tem um olhar diferente."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 5ª roça? Resultado parcial Total de 132295 votos 37,29% Fernando 25,33% Júlia 37,38% Luana Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 132295 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso