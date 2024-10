Grávida, eu? Ex-BBB Isabelle foi 'cobrada' por fã sobre filho com Matteus

Isabelle Nogueira, 31, contou ter sido 'cobrada' por uma fã sobre os rumores de que estaria esperando um filho de Matteus Amaral, 28.

O que aconteceu

Segundo a ex-BBB, a tal senhora a abordou em um hospital e estranhou o fato de ela não aparentar estar grávida do namorado - como de fato não está. "Cheguei ao lugar onde vou fazer o exame, e umas pessoas nos pararam para tirar fotos. Uma senhora me perguntou bem assim, apontando para minha barriga: 'Ué, cadê o bebê? Você não estava grávida?' Eu respondi: 'O quê? Como assim, de onde saiu isso?'", relatou, com ar bem-humorado, nos stories do Instagram.

Isabelle esteve na clínica para submeter-se a uma eletroneuromiografia, que avalia as funções do sistema nervoso periférico. "É um exame na panturrilha. Do nada, eu deito e meu dedo às vezes fica trêmulo. Vamos avaliar", explicou ela, em um post anterior.

Isabelle e Matteus engataram um affair na reta final do BBB 24 (Globo) e seguem juntos até hoje. Vindos de extremos opostos do Brasil, eles agora estão morando juntos em um apartamento em São Paulo.