Zé Love sobre Gizelly e Sacha: 'É bom ela falar que ele foi agressivo'

Zé Love conversou com outros peões antes de mais uma formação de roça em A Fazenda 16 sobre o que espera das falas de Gizelly a respeito de Sacha.

O que aconteceu

O ex-jogador disse que espera que a advogada fale das atitudes do ator. "Se ela não falar que ele foi agressivo com ela, a hora que terminar a dinâmica de hoje, eu acabo com ela."

"Juro por Deus. Vou esperar, mas depois vou acabar com ela."

