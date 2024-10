Mylla Christie relembra namoro com Marcos Paulo aos 19 anos

Mylla Christie, 53, atriz que fez sucesso nos anos 2000, relembrou seu namoro com Marcos Paulo (1951-2012).

O que aconteceu

Mylla Christie estreou na TV aos 19 anos. E foi nos bastidores da novela "Meu bem meu mal" que ela passou a se relacionar com o ator e diretor Marcos Paulo, que, na época, tinha 39 anos de idade.

Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, Mylla, que hoje trabalha no mercado imobiliário, falou sobre o romance. "Não durou muito tempo, mas namoramos, sim. Marcos era muito gente fina. Ele era maravilhoso, um cara inteligente, um bon-vivant que adorava as coisas boas da vida. Gostava de viajar, de gastronomia. Além de ser um grande diretor e ator".

A atriz contou ainda que chegou a ser dirigida por ele na novela. Dos relacionamentos que teve, Mylla só se casou com um: "Eu só tive um casamento, no civil e no religioso, que foi com o meu atual marido".

Desde 2007, ela é casada com o empresário Paulo Luis Sartori. Os dois são pais de Arthur Sartori, 12.