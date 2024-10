Luana detona Gui por não ter se desculpado com ela após treta em A Fazenda

Luana Targinno reclamou de Gui Vieira por não ter tentado se redimir com ela em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Em conversa com Gizelly, a pernambucana contou que Gui não a procurou para se desculpar. Luana e Gui tiveram uma discussão na madrugada de sábado em que a peoa o acusou de expor o jogo dela.

Luana: "O Gui não veio falar comigo, não veio me pedir desculpa. Ele está cagand*, sabe? E eu sempre fui amiga dele, sempre fiz de tudo. Sempre dei conselho, sempre escutei, sempre quis ouvir o posicionamento... Agora f*da-se. Eu que não vou mais me importar. Não vou ficar mais protegendo e passando a mãozinha na cabeça, não. Na hora que ele foi grosso e gritou comigo, ele, num instante, teve postura de homem. Não gostei nada disso".

