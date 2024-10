Brasil tem 38 praias premiadas com Bandeira Azul em 2024; 20 estão em SC

O Brasil conquistou o selo Bandeira Azul em 38 praias para a sua temporada de verão 2024/2025. A certificação é parte do programa internacional de avaliação ambiental elaborado pela ONG dinamarquesa Foundation For Environmental Education (FEE), que analisa a qualidade de marinas e praias no litoral de países por todo o mundo.

Nosso país foi o 49º a aderir ao programa e recebe avaliações anuais desde 2006.

Nossa costa teve melhor performance neste ano, já que em 2023 apenas 31 praias haviam recebido a distinção. Ao todo, seis estados brasileiros foram contemplados na lista.

Santa Catarina segue a frente, com 20 praias com o selo. Alagoas, Ceará e São Paulo possuem apenas uma cada, Bahia possui três e o Rio de Janeiro conta com 12.

Apesar de se manter nos últimos anos entre os 20 países com mais praias com o selo Bandeira Azul, o número brasileiro está bem distante da realidade espanhola, que ocupa a liderança com mais de 600 praias reconhecidas. Conheça as representantes nacionais:

Alagoas

Praia do Patacho, em Porto de Pedras

Praia do Patacho, Porto de Pedras (AL) Imagem: Reprodução/Tripadvisor

Bahia

Trecho Paraíso-Guarajuba, em Camaçari

Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, em Salvador

Viração, em Salvador

Praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, Salvador (BA) Imagem: Reprodução/Tripadvisor

Ceará

Cumbuco, em Caucaia

Praia do Cumbuco, Caucaia (CE) Imagem: Reprodução/Tripadvisor

Rio de Janeiro

Praia da Azeda-Azedinha, em Armação dos Búzios

Praia do Forno, em Armação dos Búzios

Praia de Tucuns, em Armação dos Búzios

Praia Lagunas Caiçara, em Arraial do Cabo

Peró, em Cabo Frio

Praia de Ubás, em Iguaba Grande

Praia do Sossego, em Niterói

Prainha, no Rio de Janeiro

Praia da Reserva (Trecho Nelson Mandela), no Rio de Janeiro

Praia de Grumari, no Rio de Janeiro

Praia das Pedras de Sapiatiba, em São Pedro da Aldeia

Itaúna (Trecho Pedras de Itaúna), em Saquarema

Praia do Sossego, Niterói (RJ) Imagem: Reprodução/Tripadvisor

Santa Catarina

Estaleirinho, em Balneário Camboriú

Estaleiro, em Balneário Camboriú

Taquaras, em Balneário Camboriú

Praia de Piçarras, em Balneário Piçarras

Praia da Ponta do Jacques, em Balneário Piçarras

Praia Central de Balneário Piçarras, em Balneário Piçarras

Praia da Conceição, em Bombinhas

Praia de Mariscal, em Bombinhas

Praia de Quatro Ilhas, em Bombinhas

Praia da Lagoa do Peri, em Florianópolis

Praia das Cordas, em Governador Celso Ramos

Praia Grande, em Governador Celso Ramos

Prainha de Itá, em Itá

Praia da Bacia da Vovó, em Penha

Praia da Saudade, em Penha

Praia Grande, em Penha

Praia do Ervino, em São Francisco do Sul

Praia do Forte, em São Francisco do Sul

Prainha-Praia da Saudade, em São Francisco do Sul

Praia Grande, em São Francisco do Sul

Praia de Mariscal, Bombinhas (SC) Imagem: Reprodução/Tripadvisor

São Paulo

Praia do Tombo, no Guarujá

Praia do Tombo - Guarujá (SP) Imagem: Reprodução/Tripadvisor

Mais detalhes sobre cada uma das praias e serviços disponíveis podem ser encontradas no bandeiraazul.org.br/temporada-2024-2025.

O que é a "Bandeira Azul"?

O selo Bandeira Azul serve para orientar e conscientizar a população sobre os melhores destinos costeiros para visitar pela qualidade de sua água, limpeza de suas areias, preservação de fauna e flora, entre outros critérios como a gestão e educação ambiental, infraestrutura de serviços (alimentação, sanitários, transporte, primeiros-socorros), turismo sustentável e segurança para os frequentadores.

Uma vez feita a solicitação de adesão ao programa, as prefeituras têm até dois anos para adequarem as praias ao padrão de excelência exigido — que representa a qualidade do ambiente que o banhista encontrará, além de políticas públicas de conservação ambiental.

Além dos critérios pré-estabelecidos, as praias também devem ser acessíveis a todos, sem exclusão por idade, raça, gênero, dentre outras características, além de gratuitas, a menos que sejam parte de SNUC (Unidade de Conservação catalogada no Sistema Nacional de Unidades de Conservação).

É obrigatório ainda que a praia possua um ponto de coleta designado para análise da qualidade da água, limites claros e destacados e, preferencialmente, visitação constante.