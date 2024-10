Zé Love diz que Gizelly quer mudar de lado: 'Só falar vem'

Depois do retorno de Sacha e Vanessa na 4ª roça de A Fazenda (Record), o grupo de Zé Love conversou sobre a possibilidade de Gizelly se tornar uma aliada.

O que aconteceu

Reunidos na área externa, o 'grupinho' conversou sobre Gizelly e Albert opina que com a saída de Cauê, a peoa "abriu o olho". "Ela tá com medo da galera deixar ela na mão. Tanto que ela sempre fez questão de estar junto, mesmo Zaac dizendo que não queria aquele tipo de brincadeira. Ela é esperta. E tenho certeza que, se precisar, ela vai botar no deles", argumenta Gilsão.

"Vou te falar a verdade: a Gizelly, na hora que ela escutar um vem daqui, ela vem", opina o ex-jogador. "Por mais que eu tenha tido problema com ela, é a que eu vejo mais de boa ali para conversar, trocar ideia."

Albert responde que a abertura da ex-BBB é por ela ser esperta.

Love diz que o problema não é ser esperta. "Ela não é uma pessoa maldosa, é empolgada, estourada, mas não é maldosa. Não sinto maldade nela, agora nas outras eu já sinto."

